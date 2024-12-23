Сабо – о динамовцах: Шапаренко уже не тот. Бражко не похож сам на себя. Брагару сидит на скамейке преимущественно

Йожеф Сабо считает, что столичный клуб еще будет терять очки.

“Тройка призеров будет такой же, как и сейчас. Награды достанутся "Динамо", "Шахтеру" и "Александрии", а какие кому… Не думаю, что "Александрия" сможет все же стать первой. Все решится между "Динамо" и "Шахтером". Жду интересную борьбу. В УПЛ почти все команды равны. "Кривбасс", "Верес", "Карпаты", "Рух", "Полесье" или ЛНЗ. Все они могут отобрать очки у "Динамо". Не спешим приветствовать Шовковского и его подопечных с получением золотых наград”.

Также Йожеф Йожефович отметил спад Николая Шапаренко и Владимира Бражко, а еще упомянул отсутствие игровой практики у Максима Брагару.

“Шапаренко не сияет. После того как он получил травму и перенес операцию, Коля уже не тот. Раньше считал его прекрасным полузащитником, который хорошо играет и в нападении, и в защите отрабатывает. Все это в куда-то исчезло. Бражко нравился еще когда играл за "Зарю". Прекрасный опорник. Хорошо видит поле, в отборе отлично играет, передачу может дать на 20-30 метров. У него отличный удар. В этом чемпионате не похож сам на себя. Что-то с ним произошло. Может, нужно больше свободы? Он реально все умеет делать на поле. Еще бы сказал несколько слов о Брагару. В "Черноморце" Максим был одним из лидеров, а перешел в "Динамо" и сидит на скамейке преимущественно", – заявил бывший тренер.

21 января киевляне сыграют первый официальный матч в новом году – с "Галатасараем" в Лиге Европы.