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Почти 2000 оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

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Почти 2000 оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

Генштаб ЗСУ

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За последние сутки российская армия потеряла на войне против Украины 1990 военных, 15 бронемашин и 29 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 776 090 (+1990) человек ликвидировано;
  • танков - 9615 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 885 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 21 313 (+29) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1030 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 790 (+55) ед;
  • крылатых ракет - 2948 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 039 (+67) ед;
  • специальной техники - 3664 (+2) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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