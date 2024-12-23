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"Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным

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Известил о планах

"Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с правителем России Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине.

"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война является ужасной тем, что солдаты, количество солдат, которые погибают, увеличивается", - отметил Трамп во время конференции в Аризоне.

18 декабря избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил убеждение, что Киев и Москва уже готовы к переговорам о мире.

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Украина США Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Украины с рф война с россией
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Источник:
AmericaFest
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.12.2024 в 09:38
ЗНОВУ ПРОПУТІНСЬКИЙ САЙТ UA-ФУТБОЛ З ПОВАГОЮ І "РАБОЛЄПІЄМ" ШАНУЄ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ ТА ВБИВЦЮ УКРАЇНЦІВ ! ЯКОГО, ПРОБАЧТЕ, Х@РА, ВИ ЗНОВУ ПИШЕТЕ ЙОГО ПРОКЛЯТЕ ПРІЗВИЩЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ, ЧОГО НЕ РОБИТЬ НІ ОДНЕ ЗМІ В УКРАЇНІ. Я ВЖЕ НЕ РАЗ ПОМІЧАВ ПОВАГУ ВАШОГО САЙТУ ДО ОСІБ, ЯКІ ВІДКРИТО ГАДЯТЬ НА УКРАЇНЦІВ ТА ПІДТРИМУЮТЬ "РУСЬКИЙ МІР" (НАПРИКЛАД КОЛИШНІЙ ФУТБОЛІСТ ЛЕОНЕНКО). ЦЯ ПРОПУТІНСЬКА ІСТОТА СТАЛА "ПОЧОТНИМ ЛІЦОМ САЙТА"
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
23.12.2024 в 09:38
ЗНОВУ ПРОПУТІНСЬКИЙ САЙТ UA-ФУТБОЛ З ПОВАГОЮ І "РАБОЛЄПІЄМ" ШАНУЄ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ ТА ВБИВЦЮ УКРАЇНЦІВ ! ЯКОГО, ПРОБАЧТЕ, Х@РА, ВИ ЗНОВУ ПИШЕТЕ ЙОГО ПРОКЛЯТЕ ПРІЗВИЩЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ, ЧОГО НЕ РОБИТЬ НІ ОДНЕ ЗМІ В УКРАЇНІ. Я ВЖЕ НЕ РАЗ ПОМІЧАВ ПОВАГУ ВАШОГО САЙТУ ДО ОСІБ, ЯКІ ВІДКРИТО ГАДЯТЬ НА УКРАЇНЦІВ ТА ПІДТРИМУЮТЬ "РУСЬКИЙ МІР" (НАПРИКЛАД КОЛИШНІЙ ФУТБОЛІСТ ЛЕОНЕНКО). ЦЯ ПРОПУТІНСЬКА ІСТОТА СТАЛА "ПОЧОТНИМ ЛІЦОМ САЙТА"
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