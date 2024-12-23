"Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным
Известил о планах
Getty Images/Global Images Ukraine
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с правителем России Владимиром Путиным, чтобы закончить войну в Украине.
"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые были одной из вещей, которые я хочу сделать и быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно быстрее, поэтому мы должны подождать этого, но мы должны закончить эту войну, эта война является ужасной тем, что солдаты, количество солдат, которые погибают, увеличивается", - отметил Трамп во время конференции в Аризоне.
18 декабря избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог выразил убеждение, что Киев и Москва уже готовы к переговорам о мире.
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