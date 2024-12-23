В России уничтожен склад с деталями к шахедам - подробности от ГУР

В России сгорел склад с деталями к БпЛА типа Shahed-136 на $16 миллионов. Сумма убытков - около 16 миллионов дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

"На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине.



В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело.



Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.



Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - говорится в заявлении.

В ноябре расследование издания Associated Press показало, что на заводе в российской особой экономической зоне "Алабуга" начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками. Там ежедневно собирают 10 вооруженных БПЛА и 40 дронов-пустышек, которые набиты тряпками или пенопластом.