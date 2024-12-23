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В России уничтожен склад с деталями к шахедам - подробности от ГУР

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"Загадочный разрушительный пожар" (с)

В России уничтожен склад с деталями к шахедам - подробности от ГУР

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В России сгорел склад с деталями к БпЛА типа Shahed-136 на $16 миллионов. Сумма убытков - около 16 миллионов дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

"На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к БПЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине.

В помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело.

Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.

Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - говорится в заявлении.

В ноябре расследование издания Associated Press показало, что на заводе в российской особой экономической зоне "Алабуга" начали выпускать термобарические дроны вместе с приманками. Там ежедневно собирают 10 вооруженных БПЛА и 40 дронов-пустышек, которые набиты тряпками или пенопластом.

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ГУР Shahed-136 война с россией БПЛА
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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Александр Бураков
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