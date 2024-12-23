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Более 70 запущенных дронов. ПВО сообщила о последствиях очередной атаки на Украину

Общие новости

Одни - сбиты, другие - локально потеряны

Более 70 запущенных дронов. ПВО сообщила о последствиях очередной атаки на Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

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За минувшие сутки Россия атаковала Украину 72-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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