Более 70 запущенных дронов. ПВО сообщила о последствиях очередной атаки на Украину
Одни - сбиты, другие - локально потеряны
Getty Images / Global Images Ukraine
За минувшие сутки Россия атаковала Украину 72-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). В Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.
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