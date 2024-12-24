Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 23 декабря

Игрок киевского клуба Новости Малыш будет выступать за "Ворсклу", сообщает ТаТоТаке. Согласно данным источника, полтавский клуб арендовал динамовца. Соглашение между клубами будет действовать до конца сезона.

21-летний футболист может сыграть как на позиции правого защитника, так и в амплуа опорного хавбека.



Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на Bild. "Дмели" попытаются подписать украинца в случае ухода основного вратаря Грегора Кобеля. Отмечается, что швейцарцем интересуется "Челси".

Вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу именно в клубе, а не в сборной Украины, как сообщалось ранее. Об этом утверждает ТаТоТакое.

Согласно информации источника, после матчей Лиги Наций в октябре и ноябре ни один из игроков национальной команды не сдавал допинг-тест. В сентябре это делали Александр Тимчик и Максим Таловеров – обе пробы дали отрицательный результат.

"Пари Сен-Жермен" продолжает планировать свой состав на следующий сезон, и основное внимание уделяется усилению атаки. По информации Fichajes, парижане нацелились на Александра Исаака из "Ньюкасла", зарекомендовавшего себя как одного из лучших игроков Премьер-лиги." ПСЖ" готов сделать предложение в размере около 100 млн евро – цифра, которая может заставить английскую сторону заколебаться.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала результаты голосования в номинации "Лучший игрок года" в сборной Украины. Победителем стал защитник "Борнмута" Илья Забарный, получивший 58% голосов болельщиков. В борьбе за награду Забарный опередил голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина (23,5%) и вингера "Челси" Михаила Мудрика (18,5%).

Львовский клуб этой зимой подпишет защитника "Кривбасса" Тимура Стецькова, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко. По данным источника, клубы уже обо всем договорились и львовяне объявят о переходе после 10 января.

"Валенсия" приняла решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Рубеном Барахой. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Это решение было принято с целью улучшить результаты команды в текущем сезоне.

Киевский клуб – новый контракт с 27-летним правым защитником команды Александром Тымчиком.

Как сообщает пресс-служба киевлян, новое соглашение рассчитано на 3,5 года - до 30 июня 2028 года. Он за первую команду "Динамо" уже 96 официальных матчей в разных турнирах. В составе клуба Александр стал чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины.