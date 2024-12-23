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Украина получила седьмой транш от МВФ: куда направят средства

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Шестой по счету

Украина получила седьмой транш от МВФ: куда направят средства

фото из свободных источников

Новина українською

Украина получила транш от от МВФ в размере 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета.

Всего по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - написал Шмыгаль.

31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов США.

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Украина Денис Шмыгаль война с россией МВФ
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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:32
А я Украина тоже или только Шмыгельсон и его комиссары?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:32
А я Украина тоже или только Шмыгельсон и его комиссары?
Ответить
0
0

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