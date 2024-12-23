Украина получила седьмой транш от МВФ: куда направят средства

Украина получила транш от от МВФ в размере 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета. Всего по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - написал Шмыгаль.

31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов США.