Украина получила седьмой транш от МВФ: куда направят средства
Шестой по счету
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Украина получила транш от от МВФ в размере 1,1 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.
Средства уже поступили на украинские счета. Их направим на финансирование критических расходов бюджета.
Всего по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов", - написал Шмыгаль.
31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования, известную как механизм расширенного финансирования, в рамках которой Украина получит кредит на сумму 15,6 миллиарда долларов США.
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