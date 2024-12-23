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IRIS-T, Patriot, Leopard и прочее. Германия передала Украине большой пакет помощи

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IRIS-T, Patriot, Leopard и прочее. Германия передала Украине большой пакет помощи

фото из свободных источников

Новина українською

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который в частности вошли две системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также Patriot. Об этом информирует сайт Минобороны Германии.

В новый пакет помощи вошли:

  • 15 танков Leopard 1 A5;
  • 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
  • самоходная гаубица PzH 2000;
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;
  • 7 десантных джипов Caracal;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пусковые установки Patriot;
  • 2 радара TRML-4D;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
  • 120 гранатометов GMW;
  • 200 пулеметов MG4;
  • 420 винтовок MK 556;
  • 80 снайперских винтовок HLR 338;
  • 100 винтовок CR 308;
  • 52 000 снарядов 155 мм;
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

В пятницу, 20 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отправке Украине еще одной системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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Источник:
bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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