IRIS-T, Patriot, Leopard и прочее. Германия передала Украине большой пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который в частности вошли две системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также Patriot. Об этом информирует сайт Минобороны Германии.

В новый пакет помощи вошли:

15 танков Leopard 1 A5;

2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;

30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

самоходная гаубица PzH 2000;

12 броневиков с системами кинетической обороны;

7 десантных джипов Caracal;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

2 пусковые установки Patriot;

2 радара TRML-4D;

боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

45 дайвинг-скутеров;

12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;

120 гранатометов GMW;

200 пулеметов MG4;

420 винтовок MK 556;

80 снайперских винтовок HLR 338;

100 винтовок CR 308;

52 000 снарядов 155 мм;

управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

В пятницу, 20 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отправке Украине еще одной системы противовоздушной обороны IRIS-T.