IRIS-T, Patriot, Leopard и прочее. Германия передала Украине большой пакет помощи
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фото из свободных источников
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который в частности вошли две системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также Patriot. Об этом информирует сайт Минобороны Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 15 танков Leopard 1 A5;
- 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
- 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
- самоходная гаубица PzH 2000;
- 12 броневиков с системами кинетической обороны;
- 7 десантных джипов Caracal;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пусковые установки Patriot;
- 2 радара TRML-4D;
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
- 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
- 120 гранатометов GMW;
- 200 пулеметов MG4;
- 420 винтовок MK 556;
- 80 снайперских винтовок HLR 338;
- 100 винтовок CR 308;
- 52 000 снарядов 155 мм;
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
В пятницу, 20 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц объявил об отправке Украине еще одной системы противовоздушной обороны IRIS-T.
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Источник:bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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