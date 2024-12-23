"Мы помирились". Милевский рассказал о своих нынешних взаимоотношениях с Алиевым

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский сообщил, что ему наконец удалось помириться со своим другом и экс-одноклубником Александром Алиевым.

"Помирились ли мы с Алиевым? Думаю, да. Когда мы играли с PROFAN, я не видел, чтобы он хотел общаться. Но через некоторое время мы снова созвонились, я его пригласил на Twitch.

После этого я уже окончательно понял, что все в порядке. Сегодня он звонил мне в 10 утра, говорит: "Башка болит".

Я уже второй день хожу, улыбаюсь, ведь я шел к этому 7−8 месяцев, добивался всеми правдами-неправдами. Он знает это, и там много нюансов выяснилось на самом деле, когда мы поговорили не на камеру", — сказал Милевский в эфире Instagram-канала IGNIS.