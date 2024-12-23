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"Мы помирились". Милевский рассказал о своих нынешних взаимоотношениях с Алиевым

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Обновленная информация от Артема

"Мы помирились". Милевский рассказал о своих нынешних взаимоотношениях с Алиевым

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский сообщил, что ему наконец удалось помириться со своим другом и экс-одноклубником Александром Алиевым.

"Помирились ли мы с Алиевым? Думаю, да. Когда мы играли с PROFAN, я не видел, чтобы он хотел общаться. Но через некоторое время мы снова созвонились, я его пригласил на Twitch.

После этого я уже окончательно понял, что все в порядке. Сегодня он звонил мне в 10 утра, говорит: "Башка болит".

Я уже второй день хожу, улыбаюсь, ведь я шел к этому 7−8 месяцев, добивался всеми правдами-неправдами. Он знает это, и там много нюансов выяснилось на самом деле, когда мы поговорили не на камеру", — сказал Милевский в эфире Instagram-канала IGNIS.


Напомним, ранее Милевский и Алиев находились в состоянии конфликта. В одном из интервью Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.

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Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
23.12.2024 в 15:58
епопея с піаром мілі на цьому сайті продовжується
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Комментарии 2
Харьковчанин (Харків)
23.12.2024 в 15:58
епопея с піаром мілі на цьому сайті продовжується
Ответить
0
0
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Bаrcelinius
23.12.2024 в 15:39
Два брата-алканавта, свидетели бутылочных побед.
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