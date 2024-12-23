Правоохранительный комитет ВР поддержал декриминализацию порнографии
Ко второму чтению еще будет много доработок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
11 парламентариев поддержали это решение, 2 - воздержались.
"Это именно ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ порно. Это НЕ "легализация порно" - оно легализовано, и мы уже пару лет миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем. Коротко - мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все. Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах) И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - пояснил Железняк.
Нардеп отметил, что ко второму чтению еще будет много доработок.
Популярное сейчас
- Усик: Я хочу отдохнуть без Дюбуа
- Финалист Лиги чемпионов может подписать Лунина
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- "Борьба или переговоры". Блинкен заявил, что Украина должна принять фундаментальные решения по войне
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Комментарии 1