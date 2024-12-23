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Правоохранительный комитет ВР поддержал декриминализацию порнографии

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Ко второму чтению еще будет много доработок

Правоохранительный комитет ВР поддержал декриминализацию порнографии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №12191 о декриминализации порнографии.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

11 парламентариев поддержали это решение, 2 - воздержались.

"Это именно ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ порно. Это НЕ "легализация порно" - оно легализовано, и мы уже пару лет миллионы налогов с того же самого OnlyFans собираем. Коротко - мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятие и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет. Все. Это - "декриминализация порно". Чтобы людей не бросали в тюрьму за хранение контента или не проводили массовые "тайные закупки" в веб-камерах) И одновременно сейчас по статье 301 вас могут наказать даже за хранение на личном телефоне обнаженных фото", - пояснил Железняк.

Нардеп отметил, что ко второму чтению еще будет много доработок.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
23.12.2024 в 17:14
Ну наконец-то они легализовали то чем всё время занимались, занимаются и будут заниматься
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
23.12.2024 в 17:14
Ну наконец-то они легализовали то чем всё время занимались, занимаются и будут заниматься
Ответить
1
0

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