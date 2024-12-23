Зеленский меняет позицию по переговорам из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - The Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою позицию относительно возможных переговоров с Россией.

Об этом пишет издание The Washington Post.

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - отмечается в издании.

Как сообщают источники, украинский президент на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами делает акцент на достижении "прочного мира" и приоритетности получения приглашения в НАТО и гарантий безопасности, таких как привлечение миротворцев для защиты Украины от будущих российских атак.

"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп, и все изменилось", - пояснил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Несмотря на уступчивость, многие аналитики и политики сомневаются в готовности России к переговорам, в частности из-за успехов ее войск на фронте.

"Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно хеджирует и надеется, что его более сговорчивая позиция привлечет к нему Белый дом Трампа и позволит ему оказать большую поддержку обороне Украины, если Путин откажется от переговоров", - отмечается в публикации.

Украинские чиновники все еще надеются на окончание войны в следующем году, но сомневаются, что с Владимиром Путиным можно достичь конкретных договоренностей.