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Зеленский меняет позицию по переговорам из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - The Washington Post

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Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица

Зеленский меняет позицию по переговорам из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - The Washington Post

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет свою позицию относительно возможных переговоров с Россией.

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Об этом пишет издание The Washington Post.

"Изменение риторики Зеленского - то, что заметили украинские и западные официальные лица, - вероятно, можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти новой администрации США, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности", - отмечается в издании.

Как сообщают источники, украинский президент на последних встречах с Трампом и европейскими лидерами делает акцент на достижении "прочного мира" и приоритетности получения приглашения в НАТО и гарантий безопасности, таких как привлечение миротворцев для защиты Украины от будущих российских атак.

"Я думаю, что для Зеленского это освобождает его от позиции, согласно которой они собирались бороться до границ 1991 года, несмотря ни на что. Теперь он может сказать: "Ну, я бы с удовольствием так и сделал, но пришел Трамп, и все изменилось", - пояснил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Несмотря на уступчивость, многие аналитики и политики сомневаются в готовности России к переговорам, в частности из-за успехов ее войск на фронте.

"Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский разумно хеджирует и надеется, что его более сговорчивая позиция привлечет к нему Белый дом Трампа и позволит ему оказать большую поддержку обороне Украины, если Путин откажется от переговоров", - отмечается в публикации.

Украинские чиновники все еще надеются на окончание войны в следующем году, но сомневаются, что с Владимиром Путиным можно достичь конкретных договоренностей.

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1 голосов
Комментарии
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Море23 (Одесса)
23.12.2024 в 18:16
Как еврей и нашим и вашим
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Комментарии 11
Море23 (Одесса)
23.12.2024 в 18:16
Как еврей и нашим и вашим
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0
0
Море23 (Одесса)
23.12.2024 в 18:16
Зеля флюгер
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.12.2024 в 17:44
Bаrcelinius .. Скоро отвечу. Проверяй пару раз в день.))
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1
1
Gudvin85 (Киев)
23.12.2024 в 17:06
Его позиция - коленно-локтевая
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4
Василь з конопель (Амстердам )
23.12.2024 в 17:13
Курва рашистська тут як тут вилізла.
Ответить
4
2
ANESTEZIO (Вінниця )
23.12.2024 в 17:28
Та це уйобок, якого редакція не бачить заради рейтингу. Як і Барсел@ха і монреальського Алєня. Доктора Хауса, Альграба забанили ще півроку назад, а цими вони кормляться
 
2
2
ANESTEZIO (Вінниця )
23.12.2024 в 17:28
Не банить))). Бачить однозначно)))
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.12.2024 в 16:48
Малыш Миша Черныш, писал бы ты лучше о футболе, или еще о чем то, а не о том, чего не понимаешь. Это так, добрый совет от старшего человека .)
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1
3
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Bаrcelinius
23.12.2024 в 16:56
Привет брат. з н п
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4
Василь з конопель (Амстердам )
23.12.2024 в 17:28
Брат твій у тамбові. Або в якомусь Засраськи у рашистсані.'
 
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
23.12.2024 в 17:31
Ось ще один америкоський рашистський пєдофіл, скільки він, цей брехливий пастор, вивіз в свою секту українських діток типу на усиновлення, але він типу "іноземець", прикормлений уйоб@к, і така гниль тут паразитує
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