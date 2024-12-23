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"На классе", - экс-игрок сборной Украины оценил победу Усика над Фьюри

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Артем Федецкий - также поклонник бокса

"На классе", - экс-игрок сборной Украины оценил победу Усика над Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий, как оказалось, является давним поклонником бокса. Артем поделился впечатлениями от боя-реванша супертяжеловесов — украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

"На мой взгляд, в этот раз Александр Усик для победы потратил меньше сил, чем в предыдущем противостоянии в мае. Наверное, тогда давила ответственность, ведь на кону был титул абсолютного чемпиона. Писалась история.

Вчера же была одержана победа на классе, чувствовалось, что украинец досконально изучил своего визави и не оставил ему шансов на спасение. Усик максимально использовал свои достоинства: скорость, умение держать соперника на нужной дистанции, изысканные комбинации, которые завершались точными сериями, цепкость в переходной фазе, когда, заблокировав "выстрел" британца, он сразу наносил контрудар. Хотя против него тоже был выдающийся атлет.

И ещё запомнилось, что перед боем Усик, как настоящий чемпион, сохранял хладнокровие, в отличие от оппонента, не делал никаких заявлений, а просто вышел и все доказал в ринге. Респект", - сказал Федецкий.

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Артем Федецкий Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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