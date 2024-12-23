Зеленский: Число убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек
Президент провел Ставку
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, провел заседание Ставки Главнокомандующего.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.
В частности, во время Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что есть риски отправки дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи.
Зеленский подчеркнул, что на каждое такое действие будет ответ Украины.
"Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек. И важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - отметил Зеоенский.
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