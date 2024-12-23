Не Мудрика, а Ломаченко. Козловский пояснил, кого он назвал "убогим"

Основатель "Руха" Григорий Козловский пояснил свой комментарий в соцсетях относительно вингера Михаила Мудрика, которого назвал "убогим".

По словам Козловского, он банально ошибся, а его комментарий был направлен к видео с украинским боксёром Василием Ломаченко.

"Вижу, что мой комментарий в Instagram под архивным видео с Михаилом Мудриком наделал шум в соцсетях. Поэтому хочу дать объяснение по этой ситуации.

Итак, как бы это ни было иронично, но мой комментарий не касался Михаила! Как и большинство пользователей соцсетей, я листаю новостную ленту в Instagram или Facebook и иногда комментирую некоторые сообщения. На этот раз мне случилось видео с адептом упц мп – Василием Ломаченко.

Я был уверен, что оставил комментарий именно под видео с этим любителем московских попов. Многие решили поймать хайп на этой теме и бесконтекстно ставить эту цитату в заголовки и набирать на этом просмотры. В то же время никто не поинтересовался, что имелось в виду и что вообще произошло.

Не мог не отреагировать на эту ситуацию, поэтому сегодня я позвонил по телефону Михаилу, пообщался с ним и объяснил, что произошло. Подчеркиваю, что мое отношение к Мудрику всегда было положительным: я уважаю его как человека и футболиста.

Сейчас у него непростой период в карьере, поэтому хочу поддержать его и пожелать скорейшего возвращения на поле. Талант Михаила – безусловный и это важный игрок не только для своего клуба, а в том числе и для сборной.

PS: Будьте осторожны, когда листаете ленту в соцсетях и оставляете комментарии под сообщением.

P.P.S.: А Ломаченко действительно убог и эти слова к нему – справедливы", – написал Козловский в фейсбук.