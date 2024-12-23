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ФИФА на полгода дисквалифицировала форварда Динамо

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Речь об Эрике Рамиресе

ФИФА на полгода дисквалифицировала форварда Динамо

Фото: ФК Динамо

Новина українською

26-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, права на которого принадлежат "Динамо", и который на правах аренды играет за аргентинский "Тигре", получил 6 месяцев дисквалификации от ФИФА.

Об этом пишет журналист Херман Гарсия Грова.

Такое решение было принято после того, как его бывший клуб игрока "Слован" Братислава обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) по поводу невыполнения Рамиресом условий контракта.

При этом санкция будет отменена, если Рамирес выплатит клубу назначенную судом денежную компенсацию.

Напомним, что еще летом 2022 года "Динамо" отпустило форварда в аренду в "Слован" сроком на один сезон с опцией выкупа. Однако уже зимой 2023-го форвард досрочно вернулся в стан "бело-синих", причем Словакию Эрик покинул со скандалом – не явился на тренировочные сборы команды из Братиславы.

Тогда в кулуарах ходила информация, что Рамирес якобы не получил обещанных ему денег от "Слована", из-за чего и решил уехать из Словакии. Но клуб из Братиславы выставил форварду денежный штраф и подал на него иск, в результате чего дело дошло до Спортивного арбитражного суда.

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Динамо (Киев) Слован (Братислава) Эрик Рамирес
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Опубликовал: Михаил Черныш
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