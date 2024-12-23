Монзуль выступила перед представителями Организации футбольных арбитров США
Председатель Комитета арбитров УАФ посетила США
uaf.ua
Председатель Комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль выступила перед представителями Организации футбольных арбитров США. Эта организация занимается подготовкой, сертификацией и обеспечением квалифицированных футбольных рефери для студенческого футбольного сообщества по всей стране.
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Екатерина рассказала о своем профессиональном пути, вызовах и достижениях в арбитраже, как первой женщине-арбитре в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитрин ФИФА.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.12.2024 в 00:15
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