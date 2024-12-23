Председатель Комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль выступила перед представителями Организации футбольных арбитров США. Эта организация занимается подготовкой, сертификацией и обеспечением квалифицированных футбольных рефери для студенческого футбольного сообщества по всей стране.

Екатерина рассказала о своем профессиональном пути, вызовах и достижениях в арбитраже, как первой женщине-арбитре в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитрин ФИФА.