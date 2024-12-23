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Монзуль выступила перед представителями Организации футбольных арбитров США

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Председатель Комитета арбитров УАФ посетила США

Монзуль выступила перед представителями Организации футбольных арбитров США

uaf.ua

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Председатель Комитета арбитров УАФ Екатерину Монзуль выступила перед представителями Организации футбольных арбитров США. Эта организация занимается подготовкой, сертификацией и обеспечением квалифицированных футбольных рефери для студенческого футбольного сообщества по всей стране.

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Екатерина рассказала о своем профессиональном пути, вызовах и достижениях в арбитраже, как первой женщине-арбитре в Украине, которая попала в элитную категорию арбитров и арбитрин ФИФА.

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Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.12.2024 в 00:15
Ну так, а навіщо обговорювати проблеми суддівства в УПЛ з клубами - американський студентський футбол важливіше.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.12.2024 в 00:15
Ну так, а навіщо обговорювати проблеми суддівства в УПЛ з клубами - американський студентський футбол важливіше.
Ответить
0
0

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