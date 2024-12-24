Чуйченко: У Динамо маленькая скамейка запасных, чтобы играть в УПЛ и в еврокубках. Не хватило сил на матчи ЛЕ
Экс-форвард Александрии – о противоположных результатах киевлян
Фото з особистого архіва
Бывший футболист Сергей Чуйченко нашел причину неудачной игры "Динамо" в Лиге Европы.
"У "Динамо" маленькая скамейка запасных для того, чтобы играть в УПЛ и в еврокубках. Им не хватало футболистов для Лиги Европы. Были травмированные, пропускали поединки Шапаренко и Пихаленок. А это лидеры, которые могли помочь команде в важных матчах." "Динамо" имело большой настрой на чемпионат Украины, чтобы выиграть его. Из-за этого, наверное, не хватило сил на матчи Лиги Европы”.
“А "Шахтер", напротив, на евроарене более-менее неплохо играл, а в чемпионате в первой половине сезона, честно говоря, слабо выступил. За всю историю, сколько я помню "Шахтер", это, пожалуй, для него самый неудачный сезон", – заявил Чуйченко.
Уже через 4 недели "Динамо" сыграет первый официальный матч в новом году.
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