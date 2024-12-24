Чуйченко: У Динамо маленькая скамейка запасных, чтобы играть в УПЛ и в еврокубках. Не хватило сил на матчи ЛЕ

Бывший футболист Сергей Чуйченко нашел причину неудачной игры "Динамо" в Лиге Европы.

"У "Динамо" маленькая скамейка запасных для того, чтобы играть в УПЛ и в еврокубках. Им не хватало футболистов для Лиги Европы. Были травмированные, пропускали поединки Шапаренко и Пихаленок. А это лидеры, которые могли помочь команде в важных матчах." "Динамо" имело большой настрой на чемпионат Украины, чтобы выиграть его. Из-за этого, наверное, не хватило сил на матчи Лиги Европы”.