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Сабо: Удивила Александрия. По составу есть намного сильнее команды. Не смогут удержаться на втором месте

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Хотя потенциальное усиление может увеличить шансы

Сабо: Удивила Александрия. По составу есть намного сильнее команды. Не смогут удержаться на втором месте

ТК Футбол 1/2/3

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Украинский тренер Йожеф Сабо предполагает, что "Александрия" не удержится на втором месте.

"Удивила "Александрия". Ротань молодец, сделал хорошую такую ​​команду, и это при том, что по составу есть намного сильнее команды, чем коллектив из Кировоградщины”.

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"Нелегко им, конечно, будет во второй половине чемпионата. И, возможно, не смогут они удержаться даже на втором месте, не говоря уже о борьбе за первую ступеньку. Увидим, как пройдет межсезонье, как возможно команда усилится", – предположил Сабо.

За последние 3 недели перед началом зимнего перерыва "горожане" провели 5 поединков и обыграли только "Черноморец" (3:0).

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Йожеф Сабо ФК Александрия
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Источник:
Sportnews
Опубликовал: Александр Симченко
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