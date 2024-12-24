Сабо: Удивила Александрия. По составу есть намного сильнее команды. Не смогут удержаться на втором месте
Хотя потенциальное усиление может увеличить шансы
ТК Футбол 1/2/3
Украинский тренер Йожеф Сабо предполагает, что "Александрия" не удержится на втором месте.
"Удивила "Александрия". Ротань молодец, сделал хорошую такую команду, и это при том, что по составу есть намного сильнее команды, чем коллектив из Кировоградщины”.
"Нелегко им, конечно, будет во второй половине чемпионата. И, возможно, не смогут они удержаться даже на втором месте, не говоря уже о борьбе за первую ступеньку. Увидим, как пройдет межсезонье, как возможно команда усилится", – предположил Сабо.
За последние 3 недели перед началом зимнего перерыва "горожане" провели 5 поединков и обыграли только "Черноморец" (3:0).
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