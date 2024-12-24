Силы обороны ликвидировали более 1600 оккупантов и 10 артсистем за сутки - Генштаб
Стабильно высокие показатели
Генштаб
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1630 российских захватчиков, 9 танков, 30 бронемашин и 10 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Таким образом, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 24 декабря составляют:
- личного состава - около 777 720 (+1630) человек
- танков - 9624 (+9) ед
- боевых бронированных машин - 19915 (+30) ед
- артиллерийских систем - 21323 (+10) ед
- РСЗО - 1256 (+0) ед
- средств ПВО - 1030 (+0) ед
- самолетов - 369 (+0) ед
- вертолетов - 329 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20834 (+44)
- крылатых ракет - 2948 (+0)
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед
- подводных лодок - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 32086 (+47) ед
- специальной техники - 3667 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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