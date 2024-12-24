Евросоюз планирует увеличить производство оружия для Украины. В каких масштабах?

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что страны-члены ЕС в 2025 году изготовят для Вооруженных сил Украины около 2 миллионов артиллерийских снарядов.

По словам Кубилюса, на сегодня только 20-25% оружия, которое поставляется Украине, производится в странах ЕС, тогда как большая часть закупается за рубежом. Еврокомиссар отметил, что для увеличения производства необходимо обеспечить долгосрочные контракты с производителями оружия, которых сейчас не хватает. Без таких заказов Европа не сможет значительно увеличить объемы производства оружия и боеприпасов для Украины в ближайшие годы.

"Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или из замороженных российских активов", - сказал он в комментарии hromadske.

В то же время, объясняет Кубилюс, в следующем году Украина получит около 30 миллиардов евро от ЕС и сама решит, сколько из этой суммы использовать на оборонные цели. Сейчас Евросоюзом внедряется новый механизм, который позволит интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность