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Россия атаковала Украину 60 шахедами. Как отработала ПВО?

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Россия атаковала Украину 60 шахедами. Как отработала ПВО?

Getty Images/Global Images Ukraine

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За минувшие сутки враг атаковал 60-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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