Россия атаковала Украину 60 шахедами. Как отработала ПВО?
Отличная работа
Getty Images/Global Images Ukraine
За минувшие сутки враг атаковал 60-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе.
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