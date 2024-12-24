Украина разрабатывает ракету, которая способна долететь до Москвы - The Economist
Фото: Сергій Бірюков
Украинские инженеры-волонтеры создают новую ракету "Трембита", которая будет способна достичь столицы России Москвы. Об этом пишет The Economist.
"Двигатель "Трембиты" - это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя - черновой вариант. Под ней висит более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты.
Неизвестно, как долго Украина может рассчитывать на масштабную иностранную военную помощь. Поэтому "Трембита" - один из нескольких ракетных проектов, которые, как надеются в Украине, дадут толчок возрождению отечественной промышленности.
Но Украине все еще нужно время, которого может не хватить. Высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности говорит, что стране нужно минимум год для того, чтобы производить ракеты в количестве, дальности и с возможностями, которые бы серьезно угрожали России", - говорится в сообщении.
Как отмечают в издании, Киев пытается проникнуть глубоко в российскую территорию, повторяя действия агрессора. Ориентировочная стоимость ракеты "Трембита" варьируется от 3 тысяч долларов за базовую версию с приманкой до 15 тысяч долларов за вариант с боеголовкой массой 20-30 килограммов, что является относительно низкой ценой для ракеты. Низкая стоимость может стать ключом к успеху в украинских военных операциях и привлечь иностранные инвестиции.
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