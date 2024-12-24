Киев требует прекращения помощи украинским беженцам от ЕС и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста.

"Киев выступает за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам как средство давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. В то же время он стремится не потерять связь с теми, кто выехал, с помощью с помощью с помощью законодательных реформ", - говорится в сообщении испанского издания El Pais.

В декабре создано Министерство национального единства, стоит перед задачей вернуть беженцев домой. Всего, по данным ООН, за рубежом находятся около 6,7 миллиона украинцев, а с экономическими мигрантами эта цифра достигает 10 миллионов.

Однако многие украинцы отказываются возвращаться из-за отсутствия безопасности, высокой стоимости жизни и нехватки качественной медицины. Власти признают, что с каждым годом шансы на возвращение граждан уменьшаются. Правительство в демографической стратегии, принятой в сентябре, признает, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут не вернуться.

По данным издания, Украина нуждается от 3,1 до 4,5 миллиона работников до 2032 года, если она хочет достичь ежегодных темпов экономического роста на уровне 7%. Послевоенное восстановление потребует 411 миллиардов долларов, что в 2,5 раза превышает довоенный ВВП страны.