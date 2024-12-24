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Украина получила транш на $1 миллиард от одних из главных партнеров

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В рамках программы Всемирного банка

Украина получила транш на $1 миллиард от одних из главных партнеров

YNA

Новина українською

Украина получила 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.

Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - говорится в посте.

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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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