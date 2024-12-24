Украина получила транш на $1 миллиард от одних из главных партнеров

Украина получила 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка. Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - говорится в посте.