Украина получила транш на $1 миллиард от одних из главных партнеров
В рамках программы Всемирного банка
YNA
Украина получила 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.
Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - говорится в посте.
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Источник:Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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