“Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ
Письмо было написано еще в 2022 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который судился с УАФ по поводу лишения титулов.
Позже суд Лозанны в своем объяснении заявил, что не увидел причин для подобных санкций, так как не считает, что Тимощук нанес ущерб украинскому футболу.
Теперь же на официальном сайте суда появился документ с решением CAS, где приводится текст Тимощука, который он прислал еще 10 марта 2022 года в Дисциплинарный комитет УАФ. Вот полный текст этого письма:
"Я получил копию заявления Комитета по этике и честной игре УАФ (далее - Комитет), которое содержит обвинения против меня в нарушении Кодекса этики и честной игры УАФ.
Комитет обвиняет меня в действиях, которые вредят репутации футбола. По мнению Комитета, я нанес ущерб тем, что не оставил работу в ФК "Зенит" и не сделал публичных заявлений о ситуации в Украине после 24.02.2022.
Комитет добавил к своим обвинениям скриншоты из интернета, где содержатся слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева, что "весь тренерский и медицинский штаб продолжает работать в клубе". Комитет ни разу не обращался ко мне и не просил никаких объяснений.
На протяжении своей карьеры я работал в украинских, европейских и российских клубах, и для меня главным критерием всегда было добросовестно выполнять свои обязанности перед болельщиками, командой и клубом. Это, по моему мнению, самое важное, когда мы говорим о репутации футбола.
Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций. Для меня слова "репутация футбола" - это больше, чем просто фраза из Кодекса УАФ, и если Комитет обвиняет меня в таком серьезном нарушении, я хотел бы видеть более весомые доказательства, чем гневные и оскорбительные заявления отдельных футболистов.
Для меня репутация футбола - это не то, чем можно манипулировать в соответствии с политической ситуацией. Вероятно, для Комитета это просто возможность создать новость в медиа. Как иначе объяснить такое количество публикаций менее чем за день на всех возможных и невозможных новостных порталах с текстом их заявления?
Я твердо выступаю за мир в моей родной стране, и единственное, о чем я сейчас могу думать - это то, чтобы стороны сели за стол переговоров как можно скорее и нашли консенсус для восстановления мира.
Если, по мнению Комитета, мое отстранение, исключение и лишение лицензии как-то поможет достичь мира, я готов отказаться от этого сам. Но как профессиональный спортсмен и человек, для которого репутация футбола важна, я никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций".
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