“Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ

В ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который судился с УАФ по поводу лишения титулов.

Позже суд Лозанны в своем объяснении заявил, что не увидел причин для подобных санкций, так как не считает, что Тимощук нанес ущерб украинскому футболу.

Теперь же на официальном сайте суда появился документ с решением CAS, где приводится текст Тимощука, который он прислал еще 10 марта 2022 года в Дисциплинарный комитет УАФ. Вот полный текст этого письма: