  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. “Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ
В тренде

“Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ

Общие новости
Обновлено

Письмо было написано еще в 2022 году

“Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который судился с УАФ по поводу лишения титулов.

Позже суд Лозанны в своем объяснении заявил, что не увидел причин для подобных санкций, так как не считает, что Тимощук нанес ущерб украинскому футболу.

Теперь же на официальном сайте суда появился документ с решением CAS, где приводится текст Тимощука, который он прислал еще 10 марта 2022 года в Дисциплинарный комитет УАФ. Вот полный текст этого письма:

"Я получил копию заявления Комитета по этике и честной игре УАФ (далее - Комитет), которое содержит обвинения против меня в нарушении Кодекса этики и честной игры УАФ.

Комитет обвиняет меня в действиях, которые вредят репутации футбола. По мнению Комитета, я нанес ущерб тем, что не оставил работу в ФК "Зенит" и не сделал публичных заявлений о ситуации в Украине после 24.02.2022.

Комитет добавил к своим обвинениям скриншоты из интернета, где содержатся слова генерального директора "Зенита" Александра Медведева, что "весь тренерский и медицинский штаб продолжает работать в клубе". Комитет ни разу не обращался ко мне и не просил никаких объяснений.

На протяжении своей карьеры я работал в украинских, европейских и российских клубах, и для меня главным критерием всегда было добросовестно выполнять свои обязанности перед болельщиками, командой и клубом. Это, по моему мнению, самое важное, когда мы говорим о репутации футбола.

Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций. Для меня слова "репутация футбола" - это больше, чем просто фраза из Кодекса УАФ, и если Комитет обвиняет меня в таком серьезном нарушении, я хотел бы видеть более весомые доказательства, чем гневные и оскорбительные заявления отдельных футболистов.

Для меня репутация футбола - это не то, чем можно манипулировать в соответствии с политической ситуацией. Вероятно, для Комитета это просто возможность создать новость в медиа. Как иначе объяснить такое количество публикаций менее чем за день на всех возможных и невозможных новостных порталах с текстом их заявления?

Я твердо выступаю за мир в моей родной стране, и единственное, о чем я сейчас могу думать - это то, чтобы стороны сели за стол переговоров как можно скорее и нашли консенсус для восстановления мира.

Если, по мнению Комитета, мое отстранение, исключение и лишение лицензии как-то поможет достичь мира, я готов отказаться от этого сам. Но как профессиональный спортсмен и человек, для которого репутация футбола важна, я никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций".

По теме
yellow-arrow
ВСУ разбили колонну бронетехники РФ во время попытки штурма на Времовском направлении. ВИДЕО
yellow-arrow
Сборная новых имен в украинском футболе. Вратарь
yellow-arrow
Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон
Анатолий Тимощук CAS УАФ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CAS
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hate_Hate (Ukraine )
24.12.2024 в 15:40
Эвропейська зрада
Ответить
0
3
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Hate_Hate (Ukraine )
24.12.2024 в 15:40
Эвропейська зрада
Ответить
0
3
fanatSD (донецк)
24.12.2024 в 16:26
слюни вытри убогий
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости