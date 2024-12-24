Сборная новых имен в украинском футболе. Вратарь

2024 год был тяжелым для украинского футбола. Условно его можно разделить на две части – до и после Евро-2024. Слишком "перегретые" ожидания от чемпионата Европы привели к сильному разочарованию, когда национальная команда заняла последнее место в своей группе. Далее было исчезновение "Днепра-1", вылет "Полесья" и "Кривбасса" из еврокубков, сложности украинских легионеров, проблемы "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках, сложные матчи сборной, дальнейшее ослабление УПЛ и в конце концов – история с допингом Мудрика. Положительных моментов было не так много, однако они все же были – в частности третье место сборной Украины U-19 и открытие всеобщей публике новых талантов. Поэтому это не будет просто символическая сборная украинских легионеров, как в прошлом году. Акцент делается именно на открытии и надежде. И это не обязательно должно быть открытие малоизвестного юниора украинской общественности. Попали в эту сборную и известные нам украинские футболисты, которые за год стали открытием не только для нас, но и для всего мира, и футболисты, которые еще имеют крайне ограниченное количество матчей на самом высоком уровне. Здесь будут и ранее списанные игроки, которые смогли "вынырнуть" с периферии, и игроки, которые несмотря на все, демонстрируют постоянство в своем прогрессе. Это был тяжелый год, но не безнадежным. Футбол еще сохраняет возможность удивлять.

Наш кандидат на позиции голкипера не сыграл ни одного матча на взрослом уровне, но его выступления среди сверстников оставили положительные впечатления. Он имел предложения остаться в Украине, но выбрал зарубежный вариант продолжения карьеры. Речь о новоиспеченном голкипере испанской "Жироны" Владиславе Крапивцове. До июня 2024 года о Крапивцове никто особо не знал, разве что большие поклонники молодежного чемпионата Украины, где Владислав выступал в составе "Днепра-1". В заявку основной команды днепрян Владислав попал три раза, однако на поле ни разу не выходил.

Владислав Крапивцов родился 25 июня 2005 года в Харькове. Парень с детства увлекался футболом и демонстрировал способности к игре на воротах. Сильными сторонами Владислава были спокойный характер, внимательность и физические данные, которые отличали его среди сверстников.

Днепр-1

Первые серьезные шаги в футболе Влад сделал в детской академии "Днепр-1". Там он попал в руки опытного тренера вратарей Владимира Тименко, который не только заложил основы технической подготовки, но и помог развить психологическую устойчивость. Именно Тименко считался наставником, который раскрыл потенциал молодого голкипера. Тренер работал по современным методикам, активно изучал европейский опыт и интегрировал его в тренировочный процесс. Расту, Влад начал демонстрировать уверенность в игре ногами, быструю реакцию и умение хладнокровно принимать решения в стрессовых ситуациях. Все это стало результатом упорных тренировок и желания достичь высокого уровня.

В "Днепре-1" Владислав выступал в юношеских командах. В сезоне 2023/2024 годов он провел 25 матчей за команду U-19. Эти игры стали важным этапом в его карьере, ведь он получил возможность регулярно играть и совершенствовать свои навыки. Однако сложности не обошли стороной молодого вратаря. "Днепр-1" летом 2024 года прекратил свое существование. Это стало большим ударом для многих игроков академии, включая Влада. Он остался без клуба, что стало новым вызовом для молодого футболиста.

Чемпионат Европы Ю-19

На данный момент ключевым моментом в карьере Владислава стал чемпионат Европы среди игроков до 19 лет летом текущего года. Украинская сборная, которую возглавил Дмитрий Михайленко, демонстрировала великолепную игру, и значительную роль в этом сыграл Крапивцов. Он был основным вратарем сборной и провел все матчи турнира. В полуфинале украинцы уступили французам, но Владислав запомнился невероятными сейвами, которые неоднократно спасали команду в решающие моменты. Его выступления получили высокую оценку футбольных экспертов, которые назвали Владислава лучшим вратарем турнира. Этот успех сделал Крапивцова известным далеко за пределами Украины. Что интересно, Владислав не был основным вратарем этой команды до 2024 года. Предыдущий тренер Олег Кузнецов рассчитывал на Давида Фесюка из "Хайдука". Только с приходом Дмитрия Михайленко Владислав получил место в старте и не подвел.

Поиски новой команды

После исчезновения "Днепра-1" перед молодым голкипером встала дилемма, что делать дальше. Он подписал контракт с агентством Вадима Шаблия ProStar. Крапивцов имел предложения от украинских команд, но твердо решил попробовать свои силы за рубежом. Логичным вариантом продолжения карьеры молодого вратаря могли бы стать клубы Польши, Бельгии или Нидерландов, где Крапивцов мог адаптироваться к европейскому футболу и проявить себя перед переходом в более сильный чемпионат. Однако Владислав решил сразу покорять вершины в топ-чемпионатах. В течение осени он побывал на просмотре в лондонских "Челси" и "Арсенале", где им вроде бы были довольны. Но в Англию не так легко получить рабочую визу. Поэтому в итоге Владислав подписал контракт с "Жироной", которая после удачных подписаний Цыганкова к Довбику следит за украинским рынком.

Перспективы в Жироне

Понятно, что "Жирона" подписывала Крапивцова не для первой команды, этот трансфер на перспективу. Пост №1 в испанском клубе уже третий год подряд занимает опытный аргентинец Пауло Гассанига, который имеет опыт выступлений в АПЛ. Дублером аргентинца в текущем сезоне является испанец Пау Лопес, который арендован у "Марселя". Номинально третьим голкипером является 36-летний Мартин Хуан Карлос, который был основным в команде еще во времена выступлений в Сегунде. Периодически на скамейку запасных попадает 20-летний испанец Лукас Гарсия. Максимум, на что может рассчитывать Владислав в "Жироне" – матчи за молодежную команду. В таком возрасте важно иметь регулярную игровую практику и это будет хорошим опытом для украинца.

Впереди чемпионат мира среди двадцатилетних и новая возможность проявить себя. Для успешного развития Владиславу нужно иметь игровую практику, возможно, через аренду в другой клуб. Удачное выступление на молодежном чемпионате мира может стать толчком к дальнейшему прогрессу.