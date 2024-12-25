Акценты. Клубы УПЛ этой осенью - анализ от постоянного зрителя
Впечатления от команд по итогам первой части сезона
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Для начала сразу четко оговорим рамки. Здесь речь пойдет исключительно о чемпионате Украины - без какой-либо оглядки на Европу. И в смысле показанной там нашими игры и результатов. И в смысле того, как участие в этих соревнованиях повлияло на турнирную борьбу в УПЛ. Интересует сам чемпионат, и точка.
Прагматично поставившее на него “Динамо” справляется со своей задачей почти идеально. Что, кстати, говорит как об элементарной слабости турнира, так и о не выдерживающем критики мифе: “здесь каждый может отобрать очки у каждого”. Я уже молчу про “сумасшедшую интригу”, развенчанную еще в прошлом сезоне.
Для внутреннего пользования способностей Шовковского и имеющегося в его распоряжении потенциала хватает с головой. Настолько, что временами это становится скучно. Ну, и единственный полноценный конкурент существенно облегчает киевлянам жизнь…
Ротань по одним ощущениям уже прыгнул выше головы - тем больнее будет падать. По другим - пожинает закономерные плоды работы мастеровитого тренера на третий год: классика жанра. К слову, при этом ему абсолютно не помешало совмещение должностей, а с молодежной сборной он добился исторического выхода на Олимпиаду.
В любом случае, следует признать, что его “Александрия” - главное открытие сезона. И, что самое важное, свое место она занимает по праву. Не располагая возможностями своих конкурентов. Что же это еще, если не работа тренера? Однако, пытаясь заглянуть в будущее, соглашусь с вашим скепсисом: вверху ей не удержаться.
“Шахтер” эту половину сезона провалил. Уж с его-то составом замыкать тройку - само по себе фиаско. Беспощадные погромы чередовались с не менее убедительными потерями очков. Пушич, как по мне, выглядит эдаким свадебным генералом - не тянет на коуча команды такого уровня. И вопросы тут к “протолкнувшему” его Срне.
На мой взгляд, команда не имеет своего лица. Она слишком зависима от обстоятельств, чего не может себе позволить записной фаворит турнира. И пока я не вижу, за счет чего действующий чемпион смог бы защитить свой титул. Даже если начнет штамповать победы весной - “Динамо” отпустили слишком далеко.
Нужно отдать должное Вернидубу, хоть это и не мой любимый персонаж. Подняв “Кривбасс” на определенный уровень, он там его успешно и удерживает. В сложных условиях прифронтовой области, теряя одного за другим ведущих игроков. Конечно, “бронза” - потолок этой команды, но уважения она заслуживает.
“Полесье” мне запомнилось прежде всего двумя яркими победами над чемпионом. Их взаимоотношения - это вообще какой-то феномен. А еще - солидной игрой лидеров, то перетащенных, то доставшихся в наследство от “Днепра-1”. Стабильного фундамента для дальнейшего прогресса (не считая материального) пока, извините, не вижу.
Вообще, вокруг этой команды больше пиара, чем реально заслуженной прессы. Денисов отрабатывает? По-прежнему непонятно, почему ушел Калитвинцев. Может быть, слишком плохо говорил по-украински? Что ж, именно это у Ашура получается хорошо. Но в целом не покидает ощущение зыбкости. Хотя в Европу попасть могут.
Львовский тандем, то и дело, декларирует отсутствие дерзких амбиций в сезоне. Для “Карпат” оно, в принципе, понятно: Лупашко вписывался в них, переделывая под себя на ходу. И место в шестерке лучших, при вполне симпатичной игре и перспективном составе - это уже приличный задел.
Но “Рух”, при всех моих комплиментах в его адрес, остановился в развитии. Если не регрессирует. В команде слишком много молодежи, а она, как известно, нестабильна. Плюс череда тяжелых травм у игроков, составлявших хребет. Возможно, пойдет на пользу зимняя пауза. А может и правы те, кто говорит: команда переросла тренера?
У “Зари”, напротив: с амбициями все в порядке. Но на деле команда Бартуловича выглядит крепким середняком, не более. Скрипник, говорите? Как-то не очень в нынешней УПЛ складывается со вторым вхождением в одну и ту же реку. У Григорчука не шибко впечатляюще получилось, теперь Максимов брод ищет…
Кто понравился, так это “Верес”. Просто на удивление: почему-то не ждал такого от команды Шандрука. Не знаю, насколько она там действительно народная, но шарашат ребята от души, как умеют. Что при Вирте, что сейчас. И место в “золотой” середине они прямо-таки выгрызли. Вот они где, натуральные волки-то! Не скучно с ними.
У ЛНЗ понтов, может быть, и поменьше, чем в Житомире. Но кадровая политика примерно та же: полное ощущение, что президент слушает кого-то не того. Не будем плевать вслед ушедшему испанцу, но неужели Дулуб хотел больше денег, чем тот же Григорчук? Или чем тогда не угодил идеально отработавший в год дебюта тренер?
“Колос” вроде бы выправляется, как писали раньше: наливается силой. Но как-то уж очень постепенно. И здесь нам больше рассказывали о том, в какой футбол хочет играть Поздеев, чем мы увидели это на поле. Но перестройка просматривается, процесс пошел. Хотя остаюсь при своем мнении: после Костышина тут жизни мало…
“Ворскла” - все плохо? Убитая поляна, как символ угасающей команды? Очень хотелось бы ошибаться, но сегодня она напоминает пресловутый чемодан без ручки, механическую игрушку, у которой заканчивается завод. Или это только мне так кажется? А ведь одна из самых играющих команд лиги в последние годы…
“Левый Берег” - жизнерадостный крепыш, нежданно вломившийся в футбольную элиту страны. Сосредоточенная и активная работа локтями и коленями - как та лягушка, взбивающая масло в кувшине. Осточертевшие особенности национального футбола: когда не жалеют ни соперника, ни себя. Но, как говорится, чем богаты…
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“Оболонь” своей игрой и результатами скорее доказывает, что дело было не в тренере. Боюсь, что с возможностями этой команды ей приходится рассчитывать скорее на неудачи конкурентов и проблемы соперников, нежели на свой неслыханный прогресс. Объективно она смотрится на Первую лигу. Как впрочем, и близкие соседи по таблице.
“Черноморец”. В этом месте я всегда плачу, уже четверть века с перерывами. Бабич - заложник ситуации. Вообще удивился: как же у него все плохо было, если вернулся в Одессу? Нам сегодня и такого тренера еще заслужить надо. Делает, что может. Но все внимание сейчас не на поле - грядут ли изменения в клубе? Уже и не верится…
“Ингулец” - это какая-то оптимистическая трагедия. Уже вроде и поотстал, но оставил по себе неплохое впечатление. Команда Кобина играет в футбол, и это главное. Плюс, если верить ее одиозному президенту, весной она станет невыездной из Петрово, а это существенный плюс. Если только тренера не переманят…
Общее впечатление от осенней части сезона - УПЛ однозначно стала слабее, чем в прошлом году. И еще слабее, чем в позапрошлом. Война делает свое черное дело. Знаю, о чем говорю. Ибо, в отличие от подавляющего большинства из вас, смотрю практически все матчи от свистка до свистка. Как говорят друзья, извращенец.
Поэтому, не загадывая вдаль (такой роскоши нам нынче жизнь не позволит) и вынырнув на мелководье, давайте помнить об этом. Не требуя от наших команд в Европе большего, чем они в состоянии показать. Физически, психологически, да и чисто в футбольном отношении - когда деградирует лига.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|17
|3
|9
|5
|11-12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11-25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
Вынужденно, по объективным обстоятельствам. Но от этого не легче…
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