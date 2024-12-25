Акценты. Клубы УПЛ этой осенью - анализ от постоянного зрителя

Для начала сразу четко оговорим рамки. Здесь речь пойдет исключительно о чемпионате Украины - без какой-либо оглядки на Европу. И в смысле показанной там нашими игры и результатов. И в смысле того, как участие в этих соревнованиях повлияло на турнирную борьбу в УПЛ. Интересует сам чемпионат, и точка.

Прагматично поставившее на него “Динамо” справляется со своей задачей почти идеально. Что, кстати, говорит как об элементарной слабости турнира, так и о не выдерживающем критики мифе: “здесь каждый может отобрать очки у каждого”. Я уже молчу про “сумасшедшую интригу”, развенчанную еще в прошлом сезоне.

Для внутреннего пользования способностей Шовковского и имеющегося в его распоряжении потенциала хватает с головой. Настолько, что временами это становится скучно. Ну, и единственный полноценный конкурент существенно облегчает киевлянам жизнь…

Ротань по одним ощущениям уже прыгнул выше головы - тем больнее будет падать. По другим - пожинает закономерные плоды работы мастеровитого тренера на третий год: классика жанра. К слову, при этом ему абсолютно не помешало совмещение должностей, а с молодежной сборной он добился исторического выхода на Олимпиаду.

В любом случае, следует признать, что его “Александрия” - главное открытие сезона. И, что самое важное, свое место она занимает по праву. Не располагая возможностями своих конкурентов. Что же это еще, если не работа тренера? Однако, пытаясь заглянуть в будущее, соглашусь с вашим скепсисом: вверху ей не удержаться.

“Шахтер” эту половину сезона провалил. Уж с его-то составом замыкать тройку - само по себе фиаско. Беспощадные погромы чередовались с не менее убедительными потерями очков. Пушич, как по мне, выглядит эдаким свадебным генералом - не тянет на коуча команды такого уровня. И вопросы тут к “протолкнувшему” его Срне.

На мой взгляд, команда не имеет своего лица. Она слишком зависима от обстоятельств, чего не может себе позволить записной фаворит турнира. И пока я не вижу, за счет чего действующий чемпион смог бы защитить свой титул. Даже если начнет штамповать победы весной - “Динамо” отпустили слишком далеко.

Нужно отдать должное Вернидубу, хоть это и не мой любимый персонаж. Подняв “Кривбасс” на определенный уровень, он там его успешно и удерживает. В сложных условиях прифронтовой области, теряя одного за другим ведущих игроков. Конечно, “бронза” - потолок этой команды, но уважения она заслуживает.

“Полесье” мне запомнилось прежде всего двумя яркими победами над чемпионом. Их взаимоотношения - это вообще какой-то феномен. А еще - солидной игрой лидеров, то перетащенных, то доставшихся в наследство от “Днепра-1”. Стабильного фундамента для дальнейшего прогресса (не считая материального) пока, извините, не вижу.

Вообще, вокруг этой команды больше пиара, чем реально заслуженной прессы. Денисов отрабатывает? По-прежнему непонятно, почему ушел Калитвинцев. Может быть, слишком плохо говорил по-украински? Что ж, именно это у Ашура получается хорошо. Но в целом не покидает ощущение зыбкости. Хотя в Европу попасть могут.

Львовский тандем, то и дело, декларирует отсутствие дерзких амбиций в сезоне. Для “Карпат” оно, в принципе, понятно: Лупашко вписывался в них, переделывая под себя на ходу. И место в шестерке лучших, при вполне симпатичной игре и перспективном составе - это уже приличный задел.

Но “Рух”, при всех моих комплиментах в его адрес, остановился в развитии. Если не регрессирует. В команде слишком много молодежи, а она, как известно, нестабильна. Плюс череда тяжелых травм у игроков, составлявших хребет. Возможно, пойдет на пользу зимняя пауза. А может и правы те, кто говорит: команда переросла тренера?

У “Зари”, напротив: с амбициями все в порядке. Но на деле команда Бартуловича выглядит крепким середняком, не более. Скрипник, говорите? Как-то не очень в нынешней УПЛ складывается со вторым вхождением в одну и ту же реку. У Григорчука не шибко впечатляюще получилось, теперь Максимов брод ищет…

Кто понравился, так это “Верес”. Просто на удивление: почему-то не ждал такого от команды Шандрука. Не знаю, насколько она там действительно народная, но шарашат ребята от души, как умеют. Что при Вирте, что сейчас. И место в “золотой” середине они прямо-таки выгрызли. Вот они где, натуральные волки-то! Не скучно с ними.

У ЛНЗ понтов, может быть, и поменьше, чем в Житомире. Но кадровая политика примерно та же: полное ощущение, что президент слушает кого-то не того. Не будем плевать вслед ушедшему испанцу, но неужели Дулуб хотел больше денег, чем тот же Григорчук? Или чем тогда не угодил идеально отработавший в год дебюта тренер?

“Колос” вроде бы выправляется, как писали раньше: наливается силой. Но как-то уж очень постепенно. И здесь нам больше рассказывали о том, в какой футбол хочет играть Поздеев, чем мы увидели это на поле. Но перестройка просматривается, процесс пошел. Хотя остаюсь при своем мнении: после Костышина тут жизни мало…

“Ворскла” - все плохо? Убитая поляна, как символ угасающей команды? Очень хотелось бы ошибаться, но сегодня она напоминает пресловутый чемодан без ручки, механическую игрушку, у которой заканчивается завод. Или это только мне так кажется? А ведь одна из самых играющих команд лиги в последние годы…

“Левый Берег” - жизнерадостный крепыш, нежданно вломившийся в футбольную элиту страны. Сосредоточенная и активная работа локтями и коленями - как та лягушка, взбивающая масло в кувшине. Осточертевшие особенности национального футбола: когда не жалеют ни соперника, ни себя. Но, как говорится, чем богаты…

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“Оболонь” своей игрой и результатами скорее доказывает, что дело было не в тренере. Боюсь, что с возможностями этой команды ей приходится рассчитывать скорее на неудачи конкурентов и проблемы соперников, нежели на свой неслыханный прогресс. Объективно она смотрится на Первую лигу. Как впрочем, и близкие соседи по таблице.

“Черноморец”. В этом месте я всегда плачу, уже четверть века с перерывами. Бабич - заложник ситуации. Вообще удивился: как же у него все плохо было, если вернулся в Одессу? Нам сегодня и такого тренера еще заслужить надо. Делает, что может. Но все внимание сейчас не на поле - грядут ли изменения в клубе? Уже и не верится…

“Ингулец” - это какая-то оптимистическая трагедия. Уже вроде и поотстал, но оставил по себе неплохое впечатление. Команда Кобина играет в футбол, и это главное. Плюс, если верить ее одиозному президенту, весной она станет невыездной из Петрово, а это существенный плюс. Если только тренера не переманят…

Общее впечатление от осенней части сезона - УПЛ однозначно стала слабее, чем в прошлом году. И еще слабее, чем в позапрошлом. Война делает свое черное дело. Знаю, о чем говорю. Ибо, в отличие от подавляющего большинства из вас, смотрю практически все матчи от свистка до свистка. Как говорят друзья, извращенец.

Поэтому, не загадывая вдаль (такой роскоши нам нынче жизнь не позволит) и вынырнув на мелководье, давайте помнить об этом. Не требуя от наших команд в Европе большего, чем они в состоянии показать. Физически, психологически, да и чисто в футбольном отношении - когда деградирует лига.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 17 7 6 4 24-16 27 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 17 4 7 6 17-24 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 17 3 9 5 11-12 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 15 Черноморец 17 3 3 11 11-25 12 16 Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

Вынужденно, по объективным обстоятельствам. Но от этого не легче…