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"Стремится к справедливому миру". У Трампа поделились планами относительно войны в Украине

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Позиция не изменилась

"Стремится к справедливому миру". У Трампа поделились планами относительно войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет достичь справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине.

Об этом сообщил будущий специальный представитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным", - отметил Келлог.

Он напомнил, что в прошлом уже происходили мирные переговоры между Украиной и Россией, включая Минский процесс, которые "с треском провалились". Келлог заверил, что Трамп не собирается идти по этому пути.

"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - подытожил посланник.

Ранее Келлог заявлял, что обе стороны войны - Украина и Россия - готовы к возможным переговорам.

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Источник:
Fox Business
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
24.12.2024 в 16:50
Ну, якщо Трамп хоче встановлення дійсно «справедливого миру», то чому він закликає припинити вогонь Україну і не закликає рашистський рейх прибратися з чужої землі? Це таке у Трампа розуміння «справедливості»? Закликати жертву не чинити опір маніяку?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
24.12.2024 в 16:50
Ну, якщо Трамп хоче встановлення дійсно «справедливого миру», то чому він закликає припинити вогонь Україну і не закликає рашистський рейх прибратися з чужої землі? Це таке у Трампа розуміння «справедливості»? Закликати жертву не чинити опір маніяку?
Ответить
0
1

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