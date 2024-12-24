"Стремится к справедливому миру". У Трампа поделились планами относительно войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет достичь справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине.

Об этом сообщил будущий специальный представитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

"Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это его главный международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным", - отметил Келлог.

Он напомнил, что в прошлом уже происходили мирные переговоры между Украиной и Россией, включая Минский процесс, которые "с треском провалились". Келлог заверил, что Трамп не собирается идти по этому пути.

"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", - подытожил посланник.

Ранее Келлог заявлял, что обе стороны войны - Украина и Россия - готовы к возможным переговорам.