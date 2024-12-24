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Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон

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Орбан: Война закончится в 2025 году или переговорами, или уничтожением одной из сторон

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что война России против Украины закончится в 2025 году или мирными переговорами, или уничтожением одной из воюющих сторон.

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбана Magyar Nemzet.

"Война закончится в 2025 году. Или ее можно будет завершить мирными переговорами, или одна из воюющих сторон будет уничтожена", - заявил Орбан.

Орбан убежден, что после окончания российской войны против Украины европейские экономики, в том числе и венгерская, снова "будут иметь большие экономические успехи".

Вместе с тем, говоря о войне, он пожаловался, что "звезды на небе еще никогда не складывались так плохо, а последние 4 года были самыми тяжелыми с тех пор, как ветры смены режима занесли меня в политику".

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