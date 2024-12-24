ВСУ разбили колонну бронетехники РФ во время попытки штурма на Времовском направлении. ВИДЕО

Российская армия на днях пыталась штурмовать украинские позиции на Времовском направлении севернее Великой Новоселки. Там украинские защитники разбили колонну вражеской бронетехники.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

По данным военных, на днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники. В колонне были три танка и БМП с пехотой.

"Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады - регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Для перехвата бронетехники противника были применены FPV-дроны подразделения. Благодаря сноровке и меткости операторов дронов, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.

"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар севернее Большой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", - сказано в сообщении.