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ВСУ разбили колонну бронетехники РФ во время попытки штурма на Времовском направлении. ВИДЕО

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В колонне были три танка и БМП с пехотой

ВСУ разбили колонну бронетехники РФ во время попытки штурма на Времовском направлении. ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия на днях пыталась штурмовать украинские позиции на Времовском направлении севернее Великой Новоселки. Там украинские защитники разбили колонну вражеской бронетехники.

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Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

По данным военных, на днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники. В колонне были три танка и БМП с пехотой.

"Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады - регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Для перехвата бронетехники противника были применены FPV-дроны подразделения. Благодаря сноровке и меткости операторов дронов, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.

"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар севернее Большой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", - сказано в сообщении.

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