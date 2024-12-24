УАФ не предпринимала попыток по отзыву тренерской лицензии Тимощука, - CAS
Срок действия украинской лицензии истек сам по себе
УАФ не пытались отозвать тренерскую лицензию бывшего капитана "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука. Об этом говорится в вердикте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).
"Центр лицензирования УАФ не принимал меры по отзыву или отмене тренерской Лицензии ПРО УЕФА апеллянта (Тимощука — прим.), срок действия которой истек", — говорится в вердикте.
Также в вердикте CAS указано, что Тимощук "уже имеет Лицензию ПРО УЕФА, которую он получил от российских футбольных органов.
Напомним, что в ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который судился с УАФ по поводу лишения титулов.
Позже суд Лозанны в своем объяснении заявил, что н
Популярное сейчас
- Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола