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УАФ не предпринимала попыток по отзыву тренерской лицензии Тимощука, - CAS

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Срок действия украинской лицензии истек сам по себе

УАФ не предпринимала попыток по отзыву тренерской лицензии Тимощука, - CAS

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УАФ не пытались отозвать тренерскую лицензию бывшего капитана "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука. Об этом говорится в вердикте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

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"Центр лицензирования УАФ не принимал меры по отзыву или отмене тренерской Лицензии ПРО УЕФА апеллянта (Тимощука — прим.), срок действия которой истек", — говорится в вердикте.

Также в вердикте CAS указано, что Тимощук "уже имеет Лицензию ПРО УЕФА, которую он получил от российских футбольных органов.

Напомним, что в ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который судился с УАФ по поводу лишения титулов.

Позже суд Лозанны в своем объяснении заявил, что не увидел причин для подобных санкций, так как не считает, что Тимощук нанес ущерб украинскому футболу.

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Источник:
CAS
Опубликовал: Михаил Черныш
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