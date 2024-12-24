УАФ не предпринимала попыток по отзыву тренерской лицензии Тимощука, - CAS

УАФ не пытались отозвать тренерскую лицензию бывшего капитана "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука. Об этом говорится в вердикте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

"Центр лицензирования УАФ не принимал меры по отзыву или отмене тренерской Лицензии ПРО УЕФА апеллянта (Тимощука — прим.), срок действия которой истек", — говорится в вердикте.

Также в вердикте CAS указано, что Тимощук "уже имеет Лицензию ПРО УЕФА, которую он получил от российских футбольных органов.

Напомним, что в ноябре этого года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который судился с УАФ по поводу лишения титулов.