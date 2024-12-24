Россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге. 1 человек погиб, минимум 11 ранено. ФОТО
Россия продолжает терроризировать мирное население
t.me/dnipropetrovskaODA
Российская армия днем вторника, 24 декабря, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Россияне попали в многоэтажку.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По словам Лысака, по состоянию на 17:40 в результате российского удара уже известно об 11 пострадавших. Среди них - 16-летняя девочка.
"Из-под завалов разбитой многоэтажки в Кривом Роге достали еще одного человека. Трое раненых в Кривом Роге - в тяжелом состоянии. Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших", - сообщил он.
Также известно, что в больницу были госпитализированы семь человек.
Позже Лысак сообщил, что из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного человека.
"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось", - написал он.
Под руинами еще могут быть люди.
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