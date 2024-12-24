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Россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге. 1 человек погиб, минимум 11 ранено. ФОТО

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Россия продолжает терроризировать мирное население

Россияне ударили баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге. 1 человек погиб, минимум 11 ранено. ФОТО

t.me/dnipropetrovskaODA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия днем вторника, 24 декабря, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Россияне попали в многоэтажку.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По словам Лысака, по состоянию на 17:40 в результате российского удара уже известно об 11 пострадавших. Среди них - 16-летняя девочка.

"Из-под завалов разбитой многоэтажки в Кривом Роге достали еще одного человека. Трое раненых в Кривом Роге - в тяжелом состоянии. Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших", - сообщил он.

Также известно, что в больницу были госпитализированы семь человек.

Позже Лысак сообщил, что из-под завалов криворожского дома, разбитого россиянами, достали еще одного человека.

"Врачи сделали все возможное, чтобы реанимировать его. Впрочем, к сожалению, спасти не удалось", - написал он.

Под руинами еще могут быть люди.

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