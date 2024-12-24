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В 2024 году Россия получила 24 боевых самолета, - Defence24

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Это означает спад производства российской авиации

В 2024 году Россия получила 24 боевых самолета, - Defence24

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 2024 году Россия получила 24 боевых самолета. Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российской авиации.

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Об этом пишет Defence24.

Воздушно-космические силы РФ получили вероятно последнюю в году партию боевых самолетов. В нее вошли бомбардировщики Су-34 и истребители Су-57.

Как пишет издание, вероятно россияне получили только один фронтовой бомбардировщик и один истребитель пятого поколения.

Это означает, что в течение 2024 года Россия получила 24 боевых самолета:

  • 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М (10 производства 2022 г., 6 - 2023 г.);
  • 6 истребителей Су-35С (7 выпуска 2022 г., 10 - 2023 г.);
  • 6 истребителей Су-57 (8 выпуска 2022 г., 11 - 2023 г.);
  • 2 многоцелевых самолета Су-30 (4 производства 2022 г., 4 - 2023 г.).

"Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российских боевых самолетов. По нашим оценкам, в 2022 году Россия получила около 27 машин, а в 2023 году - около 24. По расчетам других аналитиков, которые принимают более оптимистичные данные о темпах производства Су-57, в 2022 году россияне получили лишь 30, а в 2023 году - 32 самолета", - отмечает издание.

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