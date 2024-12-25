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Усиление для Полесья, амбиции Эпицентра, конкурент для Мудрика, трансферные планы Карпат. Главные новости за 24 декабря

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Усиление для Полесья, амбиции Эпицентра, конкурент для Мудрика, трансферные планы Карпат. Главные новости за 24 декабря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полесье оформило трансфер трех новичков

После не совсем удачной летне-осенней части сезона команда Имада Ашура усиливается. Новичками "Полесья" стали албанский защитник Анди Хадрой и израильские полузащитники Офек Битон и Томер Юсефи. Геннадий Буткевич не жалеет средства на трансферы, чтобы улучшить результаты команды. Напомним, что "Полесье" находится на 5 позиции, не позволяющей выступать в еврокубках следующего сезона.

Эпицентр стремится попасть в УПЛ

Об этом заявил главный тренер команды Сергей Нагорняк. Сергей Николаевич уверен, что в ближайшие годы его команда повысится в классе. Ранее фактический владелец команды Герега говорил, что команда еще не готова к УПЛ. Нагорняк убежден, что все инфраструктурные вопросы удастся решить и "Эпицентр" по спортивному принципу попадет в высший дивизион. Сделать это можно будет в текущем сезоне, ведь "Эпицентр" выиграл группу А Первой лиги и попал в восьмерку сильнейших команд, которые будут бороться за выход в УПЛ.

Трансфер конкурента для Мудрика

На фоне скандала с допингом Михаила Мудрика "Челси" работает на перспективу. Клуб понимает, что Михаилу светит длительная дисквалификация, потому решает купить ему замену. Джейдон Санчо пришел в команду летом на правах аренды с "Манчестер Юнайтед" и успел себя неплохо проявить. Лондонцы планируют оформить полноценный трансфер вингера, не сумевшего проявить себя в Манчестере, но комфортно чувствующего себя в Лондоне.

Трансферные планы Карпат

В зимнюю паузу львовский клуб готов серьезно усиливаться. Хорошо проявляет себя арендованный у "Шахтера" Очеретько, поэтому "Карпаты" готовы обсудить с донецким клубом полноценный трансфер хавбека. Также на радары команды Лупашко попал Марьян Швед из того же "Шахтера", практически не имеющего игровой практики в текущем сезоне. Швед является воспитанником "Карпат", поэтому согласие на переход самого игрока, скорее всего, будет. Главная задача для менеджмента клуба – договориться с дончанами.

Денис Антюх может перейти в "Металлист 1925"

Хавбек отказался продлевать контракт с "Зарей", после чего перестал попадать в заявку команды. Ситуацией может воспользоваться "Металлист 1925", который возглавляет бывший тренер луганчан Патрик ван Леувен. Нидерландец хорошо знает возможности игрока, поэтому заинтересован в его подписании. С большой вероятностью переход отбудется уже зимой, а "Заря" получит за своего игрока компенсацию.

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Это и не удивительно, ведь под его руководством Испания стала чемпионом Европы, выиграв все 7 матчей турнира. Также пиренейцы удачно выступили в Лиге Наций, выиграв свою группу. В общей сложности за год команда сыграла 17 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и однажды уступила. Вторую позицию занял тренер Аргентины Лионель Скалони, завоевавший с командой Кубок Америки, а замкнул тройку Дидье Дешам из Франции.

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главные новости Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов) Полесье
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
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Kondor (Веселе)
25.12.2024 в 06:58
Епіцентр-Яке місто представляє
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
25.12.2024 в 06:58
Епіцентр-Яке місто представляє
Ответить
0
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