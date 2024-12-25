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Более полутора тысяч оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

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127 единиц техники

Более полутора тысяч оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Zelenskiy Official

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1600 оккупантов, 4 танка, 8 бронемашин и 10 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 779 320 (+1600) человек,
  • танков - 9628 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 19923 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 21333 (+10) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1030 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20908 (+74),
  • крылатые ракеты - 2948 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32117 (+31) ед,
  • специальная техника - 3667 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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