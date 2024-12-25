Более полутора тысяч оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки
127 единиц техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1600 оккупантов, 4 танка, 8 бронемашин и 10 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 779 320 (+1600) человек,
- танков - 9628 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 19923 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 21333 (+10) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1030 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20908 (+74),
- крылатые ракеты - 2948 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 32117 (+31) ед,
- специальная техника - 3667 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- Буковина определилась с главным тренером и намерена побороться за УПЛ
- "Может заявить о себе на всю Украину", - Нагорняк расхвалил вингера из Первой лиги со звучной фамилией
- "Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000