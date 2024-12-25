Украина получила первый грант из доходов от замороженных активов РФ
Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов. Впервые в государственный бюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7", - написал он в Telegram.
Грант поступил в рамках Программы Всемирного банка по второму займу в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).
Финансирование осуществляется за счет взноса США в 20 миллиардов долларов в рамках инициативы стран G7 ERA объемом 50 миллиардов долларов. Это первый транш из фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине".
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