"Путин сознательно выбрал Рождество для атаки". Зеленский отреагировал на ракетный удар по Украине

Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов на Рождество, 25 декабря. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.

Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине.

По предварительным данным, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света", - написал Зеленский.