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"Путин сознательно выбрал Рождество для атаки". Зеленский отреагировал на ракетный удар по Украине

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"К сожалению, есть попадания" (с)

"Путин сознательно выбрал Рождество для атаки". Зеленский отреагировал на ракетный удар по Украине

скріншот з відео

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов на Рождество, 25 декабря. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Каждый российский массированный удар требует времени на подготовку. Это никогда не спонтанное решение. Это осознанный выбор не только целей, но и времени и даты.

Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине.

По предварительным данным, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света", - написал Зеленский.

Напомним, что 25 декабря россияне атаковали Украину ракетами и дронами. Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщало о пусках крылатых ракет типа "Калибр" и беспилотников различных типов.

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