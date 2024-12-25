ВИДЕО. Российский беспилотник пролетел низко над стадионом Металлист
Харьков оказался под массированным ракетным ударом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Утром в Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под обстрелом оказался Харьков и область. Там было зафиксировано несколько прилетов и, как следствие пожаров, в разных районах города.
В сети появилось видео, на котором можно увидеть пролет БПЛА возле стадиона "Металлист". Сам момент удара на видео не попал.
К слову, стадион является домашней ареной "Металлиста" и "Металлиста 1925". С 2017 года до марта 2020 года свои матчи проводил "Шахтер". Кроме того, спортивный объект - стадион-участник чемпионата Европы по футболу 2012. Также стадион принимал некоторые поединки сборной Украины.
Напомним, после начала полномасштабной российской агрессии футбольные матчи в Харькове не проводятся.
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