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ВИДЕО. Российский беспилотник пролетел низко над стадионом Металлист

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Харьков оказался под массированным ракетным ударом

ВИДЕО. Российский беспилотник пролетел низко над стадионом Металлист

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Утром в Рождество, 25 декабря, российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под обстрелом оказался Харьков и область. Там было зафиксировано несколько прилетов и, как следствие пожаров, в разных районах города.

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В сети появилось видео, на котором можно увидеть пролет БПЛА возле стадиона "Металлист". Сам момент удара на видео не попал.

К слову, стадион является домашней ареной "Металлиста" и "Металлиста 1925". С 2017 года до марта 2020 года свои матчи проводил "Шахтер". Кроме того, спортивный объект - стадион-участник чемпионата Европы по футболу 2012. Также стадион принимал некоторые поединки сборной Украины.

Напомним, после начала полномасштабной российской агрессии футбольные матчи в Харькове не проводятся.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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