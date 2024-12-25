Комбинированный вражеский удар: ПВО сбила за ночь более 100 целей
Использовалось шесть типов вооружения
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В ночь на 25 декабря 2024 года российские оккупанты совершили комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 184 воздушных целей противника:
- - 2 баллистические ракеты KN-23 (район пуска – Воронежская обл.);
- - 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 (район запуска – Белгородская обл.)
- - 12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- - 50 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская обл., Каспийское море);
- - 4 КАР Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков – Белгородская обл. – Рф.);
- - 106 "шахедов"/дронов-имитаторов разных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф.).
К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 подтверждены убытки 113 воздушных целей:
- - 55 крылатых ракет Х-101, Х-55см, "Калибр";
- - 4 КАР Х-59/Х-69;
- - 54 "шахеда"/дрони-имитаторы разных типов, еще 52 не достигли целей (локационно потеряны).
Противник атаковал объекты украинской энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожье. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение.
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