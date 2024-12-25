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Дроны СБУ уничтожили склад боеприпасов на крупном полигоне в России

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Дроны СБУ уничтожили склад боеприпасов на крупном полигоне в России

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Дроны СБУ успешно атаковали склад боеприпасов на полигоне возле Новочеркасска в Ростовской области.

"На днях дальнобойные дроны СБУ устроили адский «хлопок» на складе боеприпасов полигона "Кадамовский". Этот полигон является одним из крупнейших в РФ и расположен вблизи н.п. Новочеркасск Ростовской области.

Именно его враг использовал для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. Благодаря усилиям СБУ теперь россияне имеют значительные логистические трудности, которые существенно влияют на способность вести боевые действия.

СБУ продолжает активно демилитаризировать российский тыл, из которого поступает вооружение на линию фронта. Дроновые санкции для российской армии будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщили источники Интерфакс-Украина.

Недавно Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных сил Украины атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России с применением беспилотных средств и ракет украинского производства.

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Источник:
Інтерфакс-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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