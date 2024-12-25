Сибига: Сегодняшний обстрел - ответ Путина тем, кто говорил о рождественском перемирии
Также исходила угроза двум другим странам
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Сегодняшний массированный обстрел энергетической системы Украины со стороны России стал ответом тем, кто говорил о "рождественском перемирии". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Олег Сибига.
"Еще один массированный российский удар по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии".
Одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине", - заявил Сибига.
Румынская сторона, в свою очередь, пока не подтвердила данные о пролете российской ракеты над своей территорией.
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