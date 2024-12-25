Сибига: Сегодняшний обстрел - ответ Путина тем, кто говорил о рождественском перемирии

Сегодняшний массированный обстрел энергетической системы Украины со стороны России стал ответом тем, кто говорил о "рождественском перемирии". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Олег Сибига.

"Еще один массированный российский удар по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии". Одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине", - заявил Сибига.

Румынская сторона, в свою очередь, пока не подтвердила данные о пролете российской ракеты над своей территорией.