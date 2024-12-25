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Сибига: Сегодняшний обстрел - ответ Путина тем, кто говорил о рождественском перемирии

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Сибига: Сегодняшний обстрел - ответ Путина тем, кто говорил о рождественском перемирии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодняшний массированный обстрел энергетической системы Украины со стороны России стал ответом тем, кто говорил о "рождественском перемирии". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Олег Сибига.

"Еще один массированный российский удар по энергетической системе Украины. Этот рождественский террор - ответ Путина тем, кто говорил об иллюзорном "рождественском перемирии".

Одна российская ракета пролетела над воздушным пространством Молдовы и Румынии, напомнив, что Россия угрожает не только Украине", - заявил Сибига.

Румынская сторона, в свою очередь, пока не подтвердила данные о пролете российской ракеты над своей территорией.

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Украина война с россией ракетная атака Андрей Сибига
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Источник:
Андрій Сибіга
Опубликовал: Александр Бураков
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