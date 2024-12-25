В Днепре "определенные серьезные проблемы" после обстрела, - мэр Филатов
Ночью РФ совершила очередной массовый обстрел Украины
t.me/adm_dp
После обстрела Днепра российскими оккупантами есть определенные серьезные проблемы.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов.
"Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы", - отметил глава города.
Подробнее граждан о ситуации в городе проинформируют позже.
"Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", - добавил Филатов.
Напомним, что утром 25 декабря 2024 года войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову. Утром в городе раздавались взрывы.
Известно, что РФ массированно атаковала энергетику Украины.
С утра российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область, пытаясь уничтожить энергосистему региона.
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