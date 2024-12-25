В Днепре "определенные серьезные проблемы" после обстрела, - мэр Филатов

После обстрела Днепра российскими оккупантами есть определенные серьезные проблемы.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

"Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы", - отметил глава города.

Подробнее граждан о ситуации в городе проинформируют позже.

"Скажу только одно. Если бы мы не готовились к обстрелам, то было бы гораздо хуже", - добавил Филатов.

Напомним, что утром 25 декабря 2024 года войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову. Утром в городе раздавались взрывы.

Известно, что РФ массированно атаковала энергетику Украины.

С утра российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область, пытаясь уничтожить энергосистему региона.