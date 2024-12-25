ВСУ поразили пункт управления 810 бригады морпехов РФ во Льгове. ВИДЕО
По российским военным прилетело ночью
фото из свободных источников
Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления российских оккупантов в городе Льгов.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ.
"Этой ночью Вооруженные Силы Украины нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОБРМП вооруженных сил российской федерации, который находится в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов", - говорится в сообщении.
В тамошних телеграм-каналах подтверждают атаку ВСУ на пункт управления 810-й бригады армии РФ и пишут о "последствия тяжелые".
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