В Казахстане разбился пассажирский самолет с почти 70 людьми, которые летели из Баку в Грозный. ВИДЕО

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане с почти 70 пассажирами на борту, несколько человек смогли выжить, они в тяжелом состоянии.

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В правительстве Казахстана сообщили, что самолет Embraer 190 принадлежит Azerbaijan Airlines. Он выполнял рейс из столицы Азербайджана, Баку, в город Грозный в России. По данным аэропорта Чечни, из-за тумана в Грозном самолет перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.

Информационные агентства сообщают, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines подал сигнал чрезвычайной ситуации, когда находился над Каспийским морем.

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В министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщили, что в Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана: "По прибытию обнаружено горение воздушного судна".

Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным, есть выжившие. На борту находились десятки людей.

Министерство транспорта Казахстана сообщило о проведении специального расследования по факту аварии: "Обстоятельства происшествия уточняются. Будет проведено специальное расследование".

Предприятие "КазАэроНавигация" считает, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

Российские СМИ сообщают, что на борту самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Также в российских пабликах не исключают, что самолет мог изменить курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чечню. По предварительным данным, Грозный атаковали несколько БПЛА, в результате чего в аэропорту города был объявлен план "Ковер".

Предварительно на борту самолета находились граждане России, Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии.

Также министерство здравоохранения Казахстана сообщает о пассажирах, которые выжили после авиакатастрофы. Они в крайне тяжелом состоянии.