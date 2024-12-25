В Днепре восстановили украденную минискульптуру, посвященную фанатскому движению
Скульптура посвящена футбольному клубу Днепр и его поклонникам
dp.informator.ua
20 декабря 2024 года в Днепре на улице Андрея Фабра, у входа в парк Глобы, восстановили скульптуру. Она была посвящена футбольному клубу "Днепр" и его поклонникам. 9 августа 2024 года эту фигурку украли, но на ее месте уже появилась новая.
Впервые эта минискульптура была открыта 29 декабря 2020 года .
Новая скульптура почти ничем не отличается от предыдущей. Однако отличия все же есть. Она стала более детализированной. На ней изображены атрибуты футбольной символики – трибуна, рупор, футбольный шарф с надписью "Днепр". Сзади находится дата: 1918 год. Это дата, когда основали футбольный клуб.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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