В Днепре восстановили украденную минискульптуру, посвященную фанатскому движению

20 декабря 2024 года в Днепре на улице Андрея Фабра, у входа в парк Глобы, восстановили скульптуру. Она была посвящена футбольному клубу "Днепр" и его поклонникам. 9 августа 2024 года эту фигурку украли, но на ее месте уже появилась новая.

Впервые эта минискульптура была открыта 29 декабря 2020 года .

Новая скульптура почти ничем не отличается от предыдущей. Однако отличия все же есть. Она стала более детализированной. На ней изображены атрибуты футбольной символики – трибуна, рупор, футбольный шарф с надписью "Днепр". Сзади находится дата: 1918 год. Это дата, когда основали футбольный клуб.