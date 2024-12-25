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В Украине завершился тур Золотого мяча Андрея Шевченко. ФОТО

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Трофей преодолел 5454 км и встретил десятки тысяч посетителей.

В Украине завершился тур Золотого мяча Андрея Шевченко. ФОТО

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Украине завершился тур "Золотого мяча" Андрея Шевченко, который получил награду 20 лет назад.

Как сообщает УАФ, трофей преодолел 5454 км и встретил десятки тысяч посетителей.

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"Спасибо каждому из вас, кто пришел или специально приехал из других городов и даже стран.

Кого только не встретил "Золотой мяч"! Посетителей с плакатами и футболками, которые Андрей Шевченко подписал в 2004 году, когда получил "Золотой мяч". Страстных поклонников "Милана", которые приехали из Италии. Детского тренера Андрея Шевченко и друзей семьи легендарного футболиста. Десятки футбольных школ и целые поколения, которые болели за Шеву.

Это было незабываемое путешествие, которое напомнило: все возможно, если неустанно работать ради собственной мечты", - пишет пресс-служба УАФ.

Также УАФ отмечает, что результаты розыгрыша мяча с подписью Андрея Шевченко уже доступны на страницах "Укрзалізниці".

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Андрей Шевченко Золотой мяч
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