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Ермаков только скромно второй. Ротань назвал тройку лучших вратарей Украины

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Мнение наставника Александрии

Ермаков только скромно второй. Ротань назвал тройку лучших вратарей Украины

Фото: Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань выбрал тройку лучших, по его мнению, украинских вратарей по итогам 2024 года.

1. Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк)

2. Георгий Ермаков ("Александрия")

3. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон)

Ранее свою версию топ-3 лучших голкиперов Украины назвал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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Руслан Ротань Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Георгий Ермаков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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