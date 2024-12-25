Ермаков только скромно второй. Ротань назвал тройку лучших вратарей Украины
Мнение наставника Александрии
Фото: Олександрія
Главный тренер "
1. Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк)
2. Георгий Ермаков ("Александрия")
3. Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон)
Ранее свою версию топ-3 лучших голкиперов Украины
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