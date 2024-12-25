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Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ на Рождество

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Келлог высказался о ночной атаке

Спецпредставитель Трампа осудил ракетную атаку РФ на Рождество

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Избранный Дональдом Трампом спецпредставитель по России и Украине генерал Кит Келлог осудил массированную ракетную атаку России против Украины на Рождество.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Келлога в Twitter.

Келлог подчеркнул, что Рождество должно быть временем мира, но Украина снова оказалась под обстрелом.

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"Устраивать массированные атаки ракетами и дронами в день рождения Господа – это неправильно", – подчеркнул он, добавив, что "мир пристально следит за действиями обеих сторон", - говорится в заявленни.

"США более чем когда-либо настроены обеспечить мир в этом регионе", – добавил он.

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