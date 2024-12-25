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Министр РФ Лавров: Россию не устраивает перемирие с Украиной

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Министр РФ Лавров: Россию не устраивает перемирие с Украиной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россию не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает УНИАН.

"Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе, расширение НАТО, недавнее решение Евросоюза о том, чтобы просто лечь под блок, и по сути, ликвидировать все различия между этими организациями, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и высказались за воссоединение с Россией", - сказал Лавров.

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Министр отметил, что РФ "не испытывает никаких иллюзий" относительно перспектив в 2025 году.

"Их нет и в урегулировании украинского кризиса. Всем неангажированным давно уже понятно, что решить конфликт можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе, которые бы учитывали интересы России и законные интересы всех других стран", - отметил Лавров.

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