Байден - после массированной атаки России: Я поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине
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Президент США Джо Байден отреагировал на ночную воздушную атаку России по Украине. Он поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране.
"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы. Позвольте мне быть откровенным: украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.
Я поручил Министерству обороны продолжить резкое увеличение поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил", - приводит слова Байдена пресс-служба Белого Дома.
Напомним, в ночь на 25 декабря россияне запустили по Украине 184 воздушных целей, осуществив комбинированный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины ракетами различных типов. Также агрессор атаковал страну ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Украинская ПВО сбила всего 113 вражеских воздушных целей.
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