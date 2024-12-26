Байден - после массированной атаки России: Я поручил Пентагону наращивать военную помощь Украине

Президент США Джо Байден отреагировал на ночную воздушную атаку России по Украине. Он поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия нашей стране.

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы. Позвольте мне быть откровенным: украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией.

Я поручил Министерству обороны продолжить резкое увеличение поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил", - приводит слова Байдена пресс-служба Белого Дома.